Николай Глухов: "У "Адмирала" нет другого варианта, кроме как выходить и обыгрывать "Магнитку"

Защитник "Адмирала" Николай Глухов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (1:4) подчеркнул, что команда проиграла из-за своих ошибок. Хоккеист также добавил, что у дальневосточников проблема с реализацией моментов.

– Начали плохо. Из-за своих ошибок и расхлябанности пропустили два гола, - цитирует клубная пресс-служба Глухова. - Потом вроде вернулись в игру, забили, но, увы… Нельзя так начинать игру. В большинстве не получилось, то, что наигрывали на тренировках, будем работать, что-то менять, пробовать новое.

Как бороться с плохой реализацией? Каждый должен сам, ответственно относится к определенным моментам на тренировках, уделять этому больше внимание. По щелчку пальцев это не изменишь, каждый должен поменять что-то в себе, начать на этом концентрировать внимание.

У нас нет другого варианта, кроме как выходить и обыгрывать "Магнитку". Слишком много отдали на выезде. Нужно играть на победу, она нужна нам, нужна нашим болельщикам, которые ночами смотрят наши игры.