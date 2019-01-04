Николай Цулыгин: "С поражениями от "Ак Барса" есть проблемы"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после поражения от "Ак Барса"​ в Казани (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ заявил, что команда сыграла не так, как он хотел.

– Начали хорошо, но заигрались и пропустили гол. После этого пропустили еще и в меньшинстве. Затем "Ак Барс" здорово сыграл по счету. Мы пытались переломить, сыграть активно. Третий период мы выиграли по броскам, но забили всего один гол, – сказал Цулыгин.

– Сегодня был не оптимальный состав?

– Да, Ларсон и Мецола заболели.

– К вратарю претензий нет?

– Какие могут быть претензии? Пропустили два гола. Пришлось встряхнуть команду.

– Что с Бурдасовым?

– Бурдасов начал кататься, но когда вернется непонятно.

– Сегодня было много не обязательных удалений, в том числе в чужой зоне. Это проблемы с дисциплиной?

– Проблем с дисциплиной у нас нет.

– Вы проигрываете Казани уже третий матч подряд.

– С проигрышами "Ак Барсу" – есть проблемы. Знаем как это решить. (Артур Еникеев)

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