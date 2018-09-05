Николай Цулыгин: "Очень нервный матч получился"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы над "Северсталью" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (5:4 ОТ) отметил, что игра получилась интересной. Также он добавил, что встреча получилась нервной.

– Для болельщиков была очень интересная игра, - цитирует пресс-служба клуба Цулыгина. - Для тренеров не очень хорошо, когда команда играет отрезками, то выигрывает, то проигрывает, то сравнивает. Очень нервный матч получился. Соперник очень активно и хорошо сыграл. Эпизодами мы не могли с этим справиться. Хорошо, что нам удалось переломить ход матча и выиграть.