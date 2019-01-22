Николай Цулыгин о матче с "Куньлунем": "Молодцы, что смогли в третьем периоде отыграться и, наконец-то, выиграли по буллитам"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин - о матче с "Куньлунем" (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Хорошая, боевая игра, забили по одному голу в большинстве и мы, и соперник. Мы понимаем, что у соперников произошла смена тренера, они вышли доказывать тренерскому штабу, на что способны. Что сказать по нашей команде? Молодцы, что смогли в третьем периоде отыграться и, наконец-то, выиграли по буллитам.

- Что с Жарковым? Тяжелая травма?

- Пока не можем сказать. Сейчас доктор будет осматривать.

- Перед вторым голом Кадейкин получил удар, вы апеллировали к судье. Считаете, что было нарушение?

- Посмотрим. Они посмотрят видео, мы посмотрим видео, тогда и выяснится, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

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