Николай Цулыгин: "Хартикайнен – молодец. Созрел"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (7:3) подчеркнул, что в этой встрече вся команда сыграла хорошо.

– Выиграли игру и очень здорово, что не дали сопернику отыграться, сделав такой голевой задел, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Цулыгина. – Две предыдущие игры "Барыс" отыгрывался с 0:3, 1:3, играя против хороших команд. Мы им не позволили им этого сделать, ребята молодцы.

– Сегодня легионеры хорошо вместе взаимодействовали, значит ли это, что они снова будут играть в одном звене?

– У нас взаимодействовала вся команда хорошо сегодня. На индивидуальности внимания не обращаем, играет команда.

– Пауза помогла разобрать игру соперника?

– Игру разбирали вне зависимости от паузы – мы встречались с ними на предсезонке и проматывали их остальные игры.

– Была ли задача, в частности, у звена Кадейкина персонально сыграть против лидеров "Барыса" – Петерссона и Старченко?

– Ребята выходят и играют. Так совпадает, что одни играют против этих. Раз сумели их сдержать, значит – они молодцы.

– Хартикайнен не забивал в начале сезона, сегодня набрал 4 очка. С чем это связано?

– Молодец. Созрел. Набрал свои очки. У каждого есть определенное количество очков на сезон: некоторые их сразу набирают, некоторые постепенно входят в сезон – самое главное, чтобы он играл на команду, а не на свои очки. До этого, он не набирая очки, он приносил такую же пользу, как и сегодня.