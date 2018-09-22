Николай Цулыгин: "Хартикайнен – молодец. Созрел"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (7:3) подчеркнул, что в этой встрече вся команда сыграла хорошо.
– Выиграли игру и очень здорово, что не дали сопернику отыграться, сделав такой голевой задел, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Цулыгина. – Две предыдущие игры "Барыс" отыгрывался с 0:3, 1:3, играя против хороших команд. Мы им не позволили им этого сделать, ребята молодцы.
– Сегодня легионеры хорошо вместе взаимодействовали, значит ли это, что они снова будут играть в одном звене?
– У нас взаимодействовала вся команда хорошо сегодня. На индивидуальности внимания не обращаем, играет команда.
– Пауза помогла разобрать игру соперника?
– Игру разбирали вне зависимости от паузы – мы встречались с ними на предсезонке и проматывали их остальные игры.
– Была ли задача, в частности, у звена Кадейкина персонально сыграть против лидеров "Барыса" – Петерссона и Старченко?
– Ребята выходят и играют. Так совпадает, что одни играют против этих. Раз сумели их сдержать, значит – они молодцы.
– Хартикайнен не забивал в начале сезона, сегодня набрал 4 очка. С чем это связано?
– Молодец. Созрел. Набрал свои очки. У каждого есть определенное количество очков на сезон: некоторые их сразу набирают, некоторые постепенно входят в сезон – самое главное, чтобы он играл на команду, а не на свои очки. До этого, он не набирая очки, он приносил такую же пользу, как и сегодня.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferentsiya-glavnykh-trenerov-posle-matcha-khk-salavat-yulaev-khk-barys/