Николай Чебыкин: "Когда забросил шайбу, чуть не заплакал"

Нападающий "Динамо" Николай Чебыкин после победы над "Ладой" (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что осуществил свою мечту. Форвард в этой встрече отметился шайбой, которая стала для него первой в основной команде "Динамо", передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поделитесь впечатлениями от матча.

– Я забил первый гол за основную команду, очень важный для меня. Получилось так, что вышел на пять секунд, бросил и забил. Володя Брюквин молодец, отдал мне передачу, все сделал для гола. Мне оставалось только бросить по воротам. На самом деле, я чуть не заплакал, когда забросил шайбу. Кричал что-то непонятное трибунам как дурак, всех обнимал. Очень доволен. Давно хотелось отличиться. Мечтал об этом. Сегодня одна моя мечта осуществилась.

– Вы забрали шайбу себе на память?

– Мне не отдают (смеется). Я все жду, а ее нет. А так, у меня дома есть место, где лежат шайбы: первая с МХЛ, с ВХЛ.

– Как вас приняли в первой команде "Динамо"?

– Отлично, без проблем. Иногда ребята подшучивают.

- "Динамо" одержало шестую победу подряд. Чем могли бы это объяснить?

– Все работают: пацаны и тренеры. Это результат труда всей команды.

- Второй период получился у "Динамо" слабым. Почему?

– Старшие ребята говорили в раздевалке, что начали заниматься ерундой: совершать ненужные потери в средней зоне.