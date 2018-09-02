Николай Борщевский: "В матче со "Спартаком" подвели грубые ошибки"

Главный тренер "Амура"​ Николай Борщевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:6) отметил, что подопечных подвели грубые ошибки.

- По игре можно сказать, что первый период вышел нервозным для нас, была видна скованность, поэтому пропустили две шайбы, - цитирует "РИА Новости" Борщевского. - Положительный момент - не опустили руки, продолжили играть и забили гол. В течение всего матча подвели грубые ошибки, соперник этим воспользовался. Вторая половина второго периода была у нас неплохой. Сегодня игра в большинстве не получилась, мы много работаем над этим компонентом. Не до конца команда выполнила установку тренера.