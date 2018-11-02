Николай Борщевский: "Удаление помешало "Амуру" свести игру против СКА к ничьей"

Главный тренер "Амура" Николай Борщевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3) высказал мнение, что удаление в составе его команды помешало довести игру до ничьей в основное время.

– Игра получилась очень напряженная, – приводит сайт СКА слова Борщевского. – В первом периоде, особенно в начале, СКА оказывал большое давление, но мы с честью выстояли. Потом начали играть увереннее, создавать моменты. Второй период был очень хороший, считаю, что мы не случайно его выиграли. В третьем периоде счет удержать не получилось – соперник забросил две шайбы. Удаление помешало свести игру к ничьей. В целом, сказал ребятам, что они проявили характер и боролись до конца.

– У Кашика 7 поражений в 7 матчах, и вы бросаете его под СКА. В чем мотив?

– Здесь дело не мотиве. У нас два вратаря, поэтому существует ротация. У нас и следующая игра будет важная и тяжелая – с "Металлургом". Аликин отыграл на выезде два матча, мы сегодня дали ему вздохнуть и предоставили возможность проявить себя Либору.

– Что вы хотели в третьем периоде, и что не получилось?

– Ребята продолжали играть по установке тренера. Знали, что противник очень сильный и захочет отыграться. Допустили грубую ошибку, пропуская второй гол. Ну и удаление сыграло свою роль.