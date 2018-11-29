Николай Борщевский: "Сегодня "Амур" вышел заряженным, чего не было в матче с "Сибирью""

Главный тренер "Амура" Николай Борщевский подвел итоги домашней игры с "Сочи" (2:3 Б).

"Сегодня с первых отрезков было видно, что команда вышла заряженной, чего не было видно по матчу с "Сибирью", - сказал Борщевский. - Пообщались с командой, и сегодня было видно, что ребята вышли с огромным желанием. У них был хороший настрой с первых отрезков. Повели 1:0, второй период получился непростым, а в третьей двадцатиминутке не смогли довести игру до победы. Опять получились ошибки: после рикошетов шайбы залетели в наши ворота. Но ребята не затряслись, а проявили характер. Игра перешла в овертайм, где мы не смогли реализовать большинство. А в серии буллитов соперник оказался сильнее.

Уже неоднократно говорил, что выигрывает и проигрывает команда. Наш вратарь действовал уверенно, отражал дальние броски. В моментах с голами, как мне показалось, были рикошеты, будем их смотреть. Там были непростые броски. В целом, все сегодня сыграли с отдачей. Все отдавались полностью, включая вратаря. Мы очень тщательно разбирали "Сочи" и знали ,что они могут пойти активно. Просто в каких-то ситуациях надо сыграть проще, а не стараться что-то придумывать. Мы из-за этого получали ненужные удаления. Вместо того, чтобы играть в большинстве, играли в формате "4 на 4" или в меньшинстве. Будем с этим разбираться.