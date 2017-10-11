Николай Борщевский: "После разрыва селезенки бояться уже нечего"

Известный отечественный нападающий и тренер Николай Борщевский, перенесший в 1994 году разрыв селезенки, пожелал скорейшего выздоровления форварду "Авангарда" Николаю Лемтюгову.

– Травма очень неприятная, – отметил Борщевский. – Мне сделали операцию, но после этого повреждения я еще играл, теперь бояться уже нечего. Желаю Николаю скорейшего восстановления и терпения. Надеюсь, как только он будет готов, мы увидим его на льду.

Накануне во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" – "Барыс" (3:4) Лемтюгов получил повреждение, после которого ему удалили селезенку, в столкновении с защитником гостей Александром Липиным. Омский клуб внес нападающего в список травмированных до конца года. (Евгений БЕЛОУСОВ)

ИГРОК "АВАНГАРДА" ПОРВАЛ СЕЛЕЗЕНКУ. СМОЖЕТ ЛИ ОН ВЕРНУТЬСЯ В ХОККЕЙ?