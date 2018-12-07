Николай Борщевский: "Мурыгин получил травму, но не могу сказать, какой степени"

Главный тренер "Амура" Николай Борщевский поделился впечатлениями от матча с "Автомобилистом" (4:5 ОТ).

"Сегодня получилась интересная игра, она держала всех в напряжении. Противник в овертайме оказался сильнее нас. Я остался доволен своими ребятами, они по-настоящему сражались. Даже пропустив гол за две минуты с лишним до конца третьего периода, они нашли в себе силы и сравняли счет. Противник был очень сильный. Для ребят это был хороший тест. Несмотря на то, что некоторые сегодня не смогли сыграть, те, кто был на льду, проявили себя с хорошей стороны. Мурыгин получил травму во время игры, не могу сказать, какой степени повреждение у него. Горшков нехорошо почувствовал себя после столкновения в центре поля. Мы не стали рисковать и дали ему отдохнуть. У нас в команде все капитаны. Сегодня о последнего решался вопрос об участии Атюшова в матче. В поездке капитаном был Зогорна", - сказал Борщевский.

После этой встречи "Амур" набрал 25 очков и остался на 12-й строчке Восточной конференции.