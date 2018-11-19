Николай Борщевский: "Амуру" нужно научиться играть на результат"

Главный тренер "Амура" Николай Борщевский - о матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (3:4 Б).

- Тяжелый матч. Настраивались серьезно. Не получилась игра в первых двух периодах, - цитирует специалиста официальный сайт "Динамо". - Радует, что не сдавались, продолжали играть. Забили недостаточно, хотя имели много большинства. Был шанс и в овертайме, но снова не реализовали моменты. Кроме того, нам надо научиться играть на результат.

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