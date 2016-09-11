Николай Белов: "Эмоционально отпраздновал гол, потому что забиваю раз в год"

Защитник "Трактора" Николай Белов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (3:0) отметил, что игра получилась достаточно быстрой из-за большого количества контратак.

– Мы стались выполнять тренерское задание, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Белова. – Где-то выполнили, где-то нет, в чем-то нам повезло. Мы первыми забили – это уже хорошо. В матче было много контратак на наши и на чужие ворота. В принципе, игра получилось достаточно быстрой.

– "Динамо" имело свои моменты, но не сумело их реализовать. Как считаете, счет по игре?

– Сложно сказать. У нас Вася Демченко большой молодец. Спасибо ему.

– Вы очень эмоционально отпраздновали гол.

– Я просто раз в год забиваю (смеется). Отсюда такие эмоции.

– Что же тогда пронеслось в голове, когда вы еще и в крестовину ворот угодили?

– Да ничего особенного, попал и попал. Надо было быстро возвращаться в оборону.

– Сегодня "Трактор", наконец, реализовал большинство.

– Я не знаю, почему было столько слов о нашем большинстве. Только начало сезона, а разговоров, будто мы весь сезон не забиваем. Согласен, что процент реализации численного преимущества никуда не годился, но мы постоянно работаем над этим. Все впереди.