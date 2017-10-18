Николас Шаус: "Магнитке" нужно выносить уроки из таких поражений"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Николас Шаус после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:7) отметил, что армейцы вышли на лед с мощной заряженностью на победу. Хавбек также подчеркнул скоростную, жесткую манеру игры москвичей.

– Думаю, что соперник сегодня был готов игре, – сказал Шаус. – Они вышли с мощной заряженностью на победу. Считаю, что нам нужно выходить с большей энергией против таких жестких команд как ЦСКА. Нам нужно быть готовыми играть более цельно, жестче, по системе, чтобы добиться желаемого результата.

– ЦСКА играл сегодня быстрее?

– Да, каждый катается очень хорошо. Нам нужно играть в схожей манере, чтобы их обыгрывать.

– Что необходимо сделать, для того чтобы побыстрее забыть такое поражение? Что изменить?

– Я думаю, что у нас были хорошие матчи в этом сезоне, но чтобы по-настоящему конкурировать против сильнейших команд нам нужно вынести уроки из таких поражений, тяжелые уроки. Мы не хотим так проигрывать, а тем более перед своими болельщиками. Считаю, что такая ситуация сделает в перспективе нас лучше и мы сможем обыграть ЦСКА. (Юрий ШИРИНКИН)