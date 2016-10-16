02:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

Никлас Сведберг: "Первый период в игре с "Барысом" был веселым"

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Вратарь "Салавата Юлаева" Никлас Сведберг после матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (5:2) выразил удовлетворение игрой команды. Он подчеркнул, что наиболее интересным был первый период.

– Мы хорошо играли, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Сведберга. – Первый период был веселым, обе команды имели моменты, чтобы забросить. Мы играли уверенно весь матч – отличная победа.

– Не играли пять матчей, затем две игры подряд. Как себя чувствуете и насколько готовы?

– Я хорошо себя чувствую. У меня было время, и я занимался с тренерами. Думаю, мы будем играть лучше всей командой и будем придерживаться этого.

– Уже знаете, кто начнет в воротах следующий матч?

– Нет.

– Что думаете об игре Андрея Гаврилова?

– Он очень хорошо играет и вкалывает на тренировках, здорово действует с шайбой, не допускает отскока. Самое главное, что он останавливает шайбу.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/niklas-svedberg-igrali-uverenno/

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