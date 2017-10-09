Никитин сообщил, что Бурдасов не сыграет против "Локомотива"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что нападающий Антон Бурдасов пока не готов сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива". Он также добавил, что сроки восстановления форварда Максима Шалунова пока не ясны.

Отметим, что Бурдасов пропустит шестую встречу подряд, а Шалунов – третью.

– По игре Бурдасова и его отсутствию в составе у каждого может быть свое мнение, оно имеет право быть, у меня свое мнение, – приводит "Р-Спорт" слова Никитина. – Могу сказать, что Бурдасов будет в составе ЦСКА тогда, когда будет готов играть.

Что касается Максима Шалунова, то трудно сейчас сказать, когда он вернется. Он только начал тренироваться, и то не в полную силу.

В игре с "Локомотивом" ворота будет защищать Илья Сорокин, а дальше будем смотреть, у нас нет плановости в выборе вратаря, мы по факту работаем.

Матч ЦСКА – "Локомотив" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.