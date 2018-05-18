14:04 | Хоккей — КХЛ

Никитин пока не знает, продолжит ли возглавлять ЦСКА


Тренер сборной России Игорь Никитин отметил, что пока не знает, продолжит ли работу на посту главного тренера ЦСКА.

- Пока не знаю, что будет в ЦСКА. Сейчас возвращаюсь – буду говорить с руководством, - приводит "Р-Спорт" слова Никитина. -  Тут от моего желания мало что зависит, но я скажу, что делаю свое любимое дело.

Напомним, Никитин возглавил ЦСКА в конце мая прошлого года. Под его руководством армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в серии "Ак Барсу" (1-4).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180518/1137057946.html

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Материалы других СМИ
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