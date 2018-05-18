Никитин пока не знает, продолжит ли возглавлять ЦСКА

Тренер сборной России Игорь Никитин отметил, что пока не знает, продолжит ли работу на посту главного тренера ЦСКА.



- Пока не знаю, что будет в ЦСКА. Сейчас возвращаюсь – буду говорить с руководством, - приводит "Р-Спорт" слова Никитина. - Тут от моего желания мало что зависит, но я скажу, что делаю свое любимое дело.



Напомним, Никитин возглавил ЦСКА в конце мая прошлого года. Под его руководством армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в серии "Ак Барсу" (1-4).