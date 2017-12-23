Никитин – о матче с "Витязем": "Не смогли забросить мусорные шайбы"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин посетовал на слабую реализацию большинства в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (1:3). При этом специалист отметил самоотдачу команды.

– Не смогли забросить так называемые мусорные шайбы и подвела реализация большинства. Но парни сражались, играли до конца, – приводит ТАСС слова Никитина. – Будем готовиться к следующему матчу с "Динамо".

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и следующий матч проведет на выезде 25 декабря с московским "Динамо". "Витязь" располагается на 11-й строчке и в следующей игре 28 декабря в Подольске примет "Йокерит".