Никита Язьков: "Динамо" играло очень хорошо, просто "Ак Барс" реализовал все моменты"

Нападающий "Ак Барса" Никита Язьков после победы над рижским "Динамо"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что постепенно осваивается в тройке с Федором Малыхиным и Артемом Лукояновым. Также он похвалил вратаря Эмиля Гарипова.

– Поздравляем, с победой и первой заброшенной шайбой. Можете вспомнить момент со своим голом?

– Федя Малыхин пошел по краю, я поехал на ворота. Он мне дал пас, мне оставалось только обыграть вратаря и забить гол.

– У вас уже шестой матч за "Ак Барс". Можете сказать, что адаптировались в команде?

– В принципе да, но есть над чем работать. Говорим с ребятами, будем работать, стараться больше забивать.

– Все говорят, что в КХЛ, слабых команд не осталось, но счет 7:2.

– Соперник играл очень хорошо, просто мы реализовали все моменты, которые у нас были, вратарь нас подтащил здорово. Получился такой результат.

– Как оцените взаимодействие с Малыхиным? Уже есть химия?

– Да чувствуется, что с каждым матчем больше получается у нас. Есть где-то понимание, будем работать.

– Малыхин три передачи отдал сегодня. Можете сказать, что он лидер вашей тройки?

– Да он играет очень хорошо. Молодец.