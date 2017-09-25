Никита Трямкин: "В Ванкувере не то что пахнет травой – воняет, везде вонища"

Российский великан из "Автомобилиста" Никита Трямкин в интервью "СЭ" признался, что в Ванкувере много людей курят травку. 23-летний россиняни в прошлом сезоне играл в НХЛ за "Ванкувер"​.

– Говорят, Ванкувер – самый наркоманский город по крайней мере в Канаде.

– Есть такое. Наркоманский, что уж тут. Все курят траву повсеместно. Город весь в дыму. Там еще улица есть – не помню, как называется. Так там даже на машине страшно ехать. Много нехороших этих ребят. Они на ногах уже стоять не могут, но все равно дымят, не останавливаясь. Там такой беспредел – реально разгромленная улица. Cirque du Soleil в Ванкувер приезжал, мы с женой ездили, а возвращались почему-то по этой вот дороге. И вечером там – реально житуха. После девяти часов. Круто там (смеется). Жизнь ночью начинается.

– А в приличных районах?

– Да везде курят. Там не то что пахнет травой – воняет, везде вонища. Ладно эта наркоманская улица, куда этих ребят сселяют, но в даунтауне, в центре города воняло так же. Мы жили на десятом этаже – даже там, бывало, пахло. Это ж сколько надо курить? Мне кажется, можно было высунуть трубку в окно и надышаться. (Игорь ЕРОНКО)

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