Никита Трямкин: "У СКА и ЦСКА очень хороший подбор игроков, но они такие же люди, как и мы"

Российский великан из "Автомобилиста" Никита Трямкин, вернувшийся в КХЛ, не считает СКА и ЦСКА непобедимыми. Также он признался, что не рассматривал варианты с переходами в другие команды кроме екатеринбургской.
– Вас не пугает, что КХЛ слегка преобразилась во время вашего отсутствия: есть СКА и ЦСКА, у которых безразмерные крутые составы, и есть все остальные?
– А чем они отличаются? Те же ноги и руки. Согласен, у СКА и ЦСКА очень хороший подбор игроков, но они такие же люди, как и мы.
– С кем тогда "Автомобилист" будет играть в финале Кубка Гагарина?
– Кто попадется – тот и попадется.
– Вам в одну из армейских команд не предлагали перейти?
– Я принадлежу "Автомобилисту". Поэтому не рассматривал переходы, даже если бы права обменяли. Специально узнавал, что еду домой, в родной клуб. (Игорь ЕРОНКО)