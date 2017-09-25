Никита Трямкин: "У СКА и ЦСКА очень хороший подбор игроков, но они такие же люди, как и мы"

Российский великан из "Автомобилиста" Никита Трямкин, вернувшийся в КХЛ, не считает СКА и ЦСКА непобедимыми. Также он признался, что не рассматривал варианты с переходами в другие команды кроме екатеринбургской.

– Вас не пугает, что КХЛ слегка преобразилась во время вашего отсутствия: есть СКА и ЦСКА, у которых безразмерные крутые составы, и есть все остальные?

– А чем они отличаются? Те же ноги и руки. Согласен, у СКА и ЦСКА очень хороший подбор игроков, но они такие же люди, как и мы.

– С кем тогда "Автомобилист" будет играть в финале Кубка Гагарина?

– Кто попадется – тот и попадется.

– Вам в одну из армейских команд не предлагали перейти?

– Я принадлежу "Автомобилисту". Поэтому не рассматривал переходы, даже если бы права обменяли. Специально узнавал, что еду домой, в родной клуб. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Трямкина