Никита Трямкин: "У Хары весло, конечно, приличное. Мои клюшки короче"

Российский великан из "Автомобилиста" Никита Трямкин в интервью "СЭ" признался, что в детстве у него были проблемы с коньками из-за большого размера ноги. Также он рассказал, чем отличаются его клюшки от стандартных.

– С вашими-то огромными габаритами – часто проблемы с экипировкой возникали? Щитки подобрать, трусы, коньки.

– С щитками никогда проблем не было. А вот с коньками – да. Лет в 15 начались, когда нога переросла 46-й размер. Это сейчас в магазине можно 47-й найти, но не тогда. Благо детская наша школа заказывала. Возили из Швейцарии и Финляндии. За что ей спасибо. Сейчас у меня 48-й размер.

– А клюшки?

– А что клюшки? Взял бревно пожестче и беги. Ну, ломал их часто. Так получалось. Дури много было.

– Длина же особенная. В НХЛ она ограничена 63 дюймами, но если ты ростом два метра и выше, то можно 65-дюймовый черенок, как у Здено Хары.

– У него-то весло, конечно, приличное. У меня есть его клюшка. Она длиннее, чем те, которыми я играю. Есть специальная форма, заполняешь ее, отправляешь в НХЛ и получаешь разрешение. Но у меня клюшки от стандарта – на 20 сантиметров больше и жестче на всю длину. Ну, и отпиливаю. Мне из-за моего роста можно было играть с такой. Не знаю, как они там меряют, но и в КХЛ так же было, когда ввели дисциплину на клюшки. У меня замеряли, отправляли размер в лигу – это еще перед отъездом было. (Игорь ЕРОНКО)

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