Никита Трямкин: "Слез из-за непопадания в сборную России не было"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин в интервью "СЭ" отметил, что его команда должна была проходить магнитогорский "Металлург" в плей-офф КХЛ. Хоккеист также добавил, что у него слез из-за непопадания в сборную России не было.

– Вы сильно переживали, что не попали в окончательный состав на Олимпиаду​?

– Осознание того, что случилось что-то очень плохое, пришло через пару дней после возвращения домой. Смотрю игру сборной и понимаю, что я не там. Но, значит, пока мое время не наступило. Наступит.

– Слезы были?

– Слез не было, но хотелось сыграть, чего уж там скрывать. Но я сейчас к этому нормально отношусь.

– Вы вообще как-то повзрослели, за фразами следите, ничего лишнего не позволяете.

– Да? Вам со стороны видней. По мне так я остался прежним. Если что-то надо сказать откровенно – скажу. Просто я капитан команды, представляю весь клуб. Надо контролировать поведение.

– Про плей-офф в этом году не хочется особо говорить. Просто скажу – вы должны были проходить "Металлург".

– Знаю, что должны были. Но пока это слишком свежая рана. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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