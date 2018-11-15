Никита Трямкин: "Сейчас каждому из игроков нужно сделать правильные выводы"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин отметил, что после двух подряд поражений каждому игроку нужно сделать правильные выводы. По его словам, нужно доказать, что команда просто допустила ошибки.

– Да нам не особо важно, что говорят вокруг. Куда важнее то, что происходит в команде. Сейчас каждому из игроков нужно сделать правильные выводы, – цитирует Трямкина официальный сайт КХЛ. – Причем, я имею ввиду не только тех, кто выходил на лед против "Спартака", а вообще всех хоккеистов. На следующий матч против минского "Динамо" мы должны выйти и доказать, что две игры до этого – просто ошибки.

– Как именно этого добиться?

– Играть в свой хоккей, не разводить демагогию на льду, не отдавать друг другу бессмысленные передачи. И необходимо как можно чаще атаковать.

– Травма, полученная перед Кубком Карьяла, сильно нарушила ваши планы?

– Повреждение оказалось достаточно серьезным, поэтому лучше было остаться в Екатеринбурге и готовиться самостоятельно. Со СКА не сыграл именно потому, что только восстановился и лишь два дня тренировался на льду.