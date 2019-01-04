Никита Трямкин – о мягких бортах на "ВТБ-Арене": "Так меня ж не бьют"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин прокомментировал поражение от московского "Динамо"​ (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые проводили первый матч на новой домашней "ВТБ-Арене", вмещающей 10800 зрителей.

– Игра шла до первого гола. Играли маленько не в свой хоккей, пропустили. У нас были моменты, которые мы не реализовали, и потом в обратку получили. Ну, уже ничего не исправишь, готовимся дальше, – сказал Трямкин.

– Как вам новая арена "Динамо"?

– Есть пока определенные недочеты, а так атмосфера классная, 10 тысяч зрителей пришло. Был праздник хоккея.

– Почувствовали, что борта мягкие установили?

– Так меня ж не бьют!

– Но вы же бьете.

– Это у соперника тогда спрашивать надо про борты! На самом деле хорошая арена, близко к уровню НХЛ.

– Мечтаете, чтобы скорее в Екатеринбурге новую построили?

– Да. Думаю, застану ее.

– По сравнению с началом сезона "Автомобилист" так жилы не рвет.

– Ну я и говорю, что сегодня не в свою игру играли. Непонятные ситуации случаются – нужно делать одно, а делаем другое. Может, поэтому качество и результат отсутствуют. Мы стараемся в каждом матче.

– Думаете ли уже о плей-офф?

– У нас есть задача: выходить и выигрывать следующий матч. Неважно, какой соперник: СКА, ЦСКА или еще кто-то.

– В НХЛ лидеры "регулярки" матчей за 20 начинают функциональную подготовку к плей-офф, из-за чего, как правило, проседают.

– Не могу сказать, что мы начали подготовку – у нас сейчас будет плотный календарь: впереди девять игр на выезде. Весь месяц в разъездах будем. Поэтому тут надо просто к следующему матчу готовиться, а о плей-офф рано думать. Четверть чемпионата впереди. (Игорь Еронко)

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