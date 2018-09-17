Никита Трямкин: "Доус — наше суперское приобретение"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (4:2) и прокомментировал смену капитана команды.

- Хорошо, что наша победная серия продолжается. Потому что игра против "Спартака" была тяжелой, от ножа. При счете 3:1 нужно было сыграть грамотнее, позиционно выводить шайбу, но пропустили опять в меньшинстве. Снова много удалялись, что нам нужно убирать – эти никому не нужные удаления. А так - едем дальше.

- Против какой команды было бы интересно себя проверить?

- Все команды в КХЛ хорошего уровня. У нас будет хорошая игра с "Сочи", и, тем более, с "Йокеритом" - лидером Западной конференции.

- В чем секрет команды, которая никому еще не проиграла?

- Нет никакого секрета, кроме работы всей команды. Коварж – молодец, во многих моментах оставляет нас в игре.

- Удивила ситуация с капитанской нашивкой.

- Ни в кое случае не расстроился, ничего такого. Не вижу разницы, кто у нас будет подъезжать к судьям. Он был ассистентом, я капитаном. Теперь он капитан, я – ассистент. Ничего страшного в этом нет. Вы все прекрасно знаете Доуса, он лидер КХЛ. И то, что наша команда подписала с ним контракт в межсезонье - это суперское приобретение. Он настоящий лидер. И не важно, кто из нас капитан. Главное, что выигрываем.

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