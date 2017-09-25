Никита Трямкин: "Бросать мне нравится, а голы забивать – еще больше"

Российский великан из "Автомобилиста" Никита Трямкин в интервью "СЭ" признался, что часто бросает по воротам по установке тренера. Также он отметил, что ему нравится забивать голы.

В "Автомобилисте" вы стали бросать в два раза больше, чем в "Ванкувере".

– Так мне говорят: если есть момент – заряжай. Можно было бы и чаще, но бывает же такое, что вся игра под воротами идет. Я же не буду кричать: "Але, разойдись, я бегу". Бросать мне нравится. А голы забивать – еще больше нравится.

– Но первый гол после возвращения вы "Ак Барсу" совсем не в своем стиле забили: в проходе от ворот до ворот. У меня глаза на лоб полезли. Что это было?

– У нас от нападающих на собрании перед матчем требовали лезть на ворота. Я полез – и забил. Хорошо получилось. (Игорь ЕРОНКО)

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