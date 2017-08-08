Никита Трямкин: "Автомобилист" – матерая команда"

Защитник Никита Трямкин, летом вернувшийся из "Ванкувера" в "Автомобилист", считает, что вовремя решил вернуться из НХЛ в КХЛ. По словам 21-летнего игрока, он долго не мог решить, где хочет продолжить карьеру.

– Действительно долго гонял мысли, где продолжать карьеру, – цитирует официальный сайт КХЛ Трямкина. – Непонятно было: вроде перебрался в НХЛ, а как такового, что хотел – не получил. Много всего было и "за" и "против". Все взвесил и решил, что лучше остаться в Екатеринбурге. Правами на меня владеет "Автомобилист", так что ни про какой другой клуб даже разговора не было.

– Когда принимали решение о возвращении, что стало решающим аргументом?

– Трудно выделить… Для меня важно, где моей семье будет лучше. Согласен, решающее слово за мной, но я ведь не один. Хочу и чтобы моя жена была счастлива.

– А тот факт, что Олимпийские игры пройдут без участия игроков НХЛ?

– Нет, вот этим фактом я совсем не руководствовался.

– Не жалеете сейчас, что решились уехать в Северную Америку?

– Нет. Считаю, что вовремя сделал этот шаг. Я там играл от 15 до 19 минут, не уезжал в низшую лигу. Начало прошлого сезона получилось чуть смазанным, но и потом я на лавке не сидел. В общем, не считаю, что был не готов. Все функции, которые должен был выполнять, я выполнял. А дальше… Дверь туда я для себя не закрываю. Кто знает, как жизнь повернется? Посмотрим через три года.

– В этом году команда здорово обновилась.

– Считаю, что на нынешний сезон у нас собралась боевая, средняя по возрасту команда. Нельзя сказать, что все старики. Средний возраст – около 30 лет, матерая команда, все поигравшие, имею в виду более старших. Думаю, опыт каждого игрока станет слагаемым успеха. Мы будем играть плечом к плечу, друг за друга – и получим результат, на который рассчитываем.

– Какой?

– А этого пока не скажу. (Улыбается)