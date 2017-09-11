Никита Серебряков - о матче со "Слованом": "На тренировках готовились к буллитам"

Вратарь "Адмирала" Никита Серебряков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (2:1 Б) в интервью клубной пресс-службе поздравил болельщиков с победой. Голкипер также добавил, что рад играть при домашних трибунах.

– Каковы сейчас ощущения после матча?

– Паники у нас нет, просто в некоторых играх нам где-то не повезло, где-то шайба не шла в ворота, где-то были какие-то случайные отскоки. Все понимали, что мы должны сегодня выходить и выигрывать, брать три очка. Но не получилось, не дотерпели. Ничего страшного, самое главное, что сегодня победили.

– Насколько сложно выходить на буллиты?

– Мы с тренером вратарей работали над буллитами, он сказал, что если будет серия, то будь готов. Я смотрел на время, ждал и готовился к этому.

– Приятно играть дома?

- Очень. Все соскучились по болельщикам, поздравляю их с победой.