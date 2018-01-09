Никита Серебряков: "Главное сейчас "Адмиралу" не зазнаваться, а продолжать играть в свой хоккей"

Вратарь "Адмирала" Никита Серебряков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (2:1) подчеркнул, что его команда прибавила в психологии. Отметим, что в минувшей встрече голкипер отразил 40 бросков.

– Наконец-то выиграл матч, ребята хорошо сыграли, помогли, – цитирует клубная пресс-служба Серебрякова. – Первый гол? Не успевал к шайбе, хотел ее остановить, случился неудачный рикошет сопернику на клюшку, ну а дальше вы все видели. Да, начали выигрывать, добавили в психологии, поняли, что можем обыгрывать такие команды, как "Авангард". Главное сейчас не зазнаваться, а продолжать играть в свой хоккей.