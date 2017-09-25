Никита Щитов: "Сочи" не должно быть стыдно за поражение от "Магнитки"

Защитник "Сочи" Никита Щитов после поражения от магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:6) отметил, что его команде не должно быть стыдно. Также он рассказал, как "Сочи" удалось отыграться со счета 0:3.

– Я считаю, что была хорошая, боевая, энергичная, интересная игра, - цитирует пресс-служба клуба Щитова. - Да, мы проиграли, но за поражение нам не должно быть стыдно. Были определенные нюансы, где мы могли превосходить соперника, но их большинство и мастерство сыграло определенную роль в исходе матча. Мы играли до конца и полностью отдавались игре.

– Что помогло подняться с 0:3?

– После первого периода мы немножко поговорили в раздевалке. Команда встряхнулась, добавили в движении, поверили в свои силы. Были уверены в том, что команда соперника ошибется возле своих ворот, и так и произошло, мы сравняли счет. Поначалу, конечно, тяжело игралось против Магнитогорска. Они очень мощно начали, давили нас, прессинговали, но разговор после первого периода пошел на пользу, действительно они ошиблись у своих ворот. Видимо, на них давила серия поражений, были у них какие-то неуверенные действия.