Никита Щитов: "Нефтехимику" пора побеждать в основное время"

Капитан "Нефтехимика" Никита Щитов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:1 Б) положительно оценил игру соперника. По словам защитника, в следующей встрече нижнекамцы намерены продемонстрировать зрелищную игру.
- Соперник очень хорошо действовал в обороне, - приводит пресс-служба нижнекамцев слова Щитова. - Видимо, они хорошо разобрали нашу игру, играли персонально и не дали нам сыграть в атаке.
- К концу матча сил хватило?
- Если победили - значит хватило.
- Матч с "Витязем" оказался очень похожим на игру с "Медвешчаком". "Нефтехимик" и отыгрывался, и добился побед по буллитам...
- Это мы специально, чтобы болельщиков порадовать (смеется). В следующий раз постараемся взять три очка. Пора выигрывать в основное время. Надо показать зрителям зрелищную и хорошую игру. Мы постараемся это сделать.
Дополнительная информация
http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/nikita-shchitov:-pora-viigrivat-v-osnovnoe-vremya-49836