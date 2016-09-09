Никита Щитов: "Нефтехимику" пора побеждать в основное время"

Капитан "Нефтехимика" Никита Щитов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:1 Б) положительно оценил игру соперника. По словам защитника, в следующей встрече нижнекамцы намерены продемонстрировать зрелищную игру.

- Соперник очень хорошо действовал в обороне, - приводит пресс-служба нижнекамцев слова Щитова. - Видимо, они хорошо разобрали нашу игру, играли персонально и не дали нам сыграть в атаке.

- К концу матча сил хватило?

- Если победили - значит хватило.

- Матч с "Витязем" оказался очень похожим на игру с "Медвешчаком". "Нефтехимик" и отыгрывался, и добился побед по буллитам...

- Это мы специально, чтобы болельщиков порадовать (смеется). В следующий раз постараемся взять три очка. Пора выигрывать в основное время. Надо показать зрителям зрелищную и хорошую игру. Мы постараемся это сделать.