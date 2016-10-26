21:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Никита Щитов ищет варианты продолжения карьеры

0
0
0

Бывший защитник "Нефтехимика" Никита Щитов подтвердил информацию о расторжении контракта с нижнекамским клубом по обоюдному согласию. По словам игрока, в команде не объяснили причину принятого решения.

– Могу подтвердить, контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон, – приводит "Р-Спорт" слова Щитова. – Правда, руководство клуба никак причину не объяснило: просто сказали, что контракт нужно расторгнуть, а я согласился. В ближайшее время определюсь с дальнейшими планами, варианты есть.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ защитник провел 22 матча. В его активе 2 очка по системе "гол+пас" (1+1) при показателе полезности "-5".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161026/1111358916.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Террористы ИГИЛ начали минировать собак и кошек для убийства мирных...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ