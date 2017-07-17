Никита Пивцакин: "Я бы хотел себя попробовать в НХЛ"

Защитник ЦСКА Никита Пивцакин, продливший контракт с армейцами на год, в интервью "СЭ" отметил, что никогда не получал предложений из НХЛ. По его словам, он бы с удовольствием попробывал себя за океаном.

– Я подумал, что ваш новый контракт завис и потому, что вы тоже собрались в Америку?

– Меня никуда не приглашали. Если бы позвали хотя бы в какой-нибудь тренировочный лагерь, то я бы рванул, но не было даже никаких разговоров. Я же не поеду туда напрашиваться, мол, возьмите меня, пожалуйста, потренироваться.

– Так разве нельзя?

– Вы же не можете приехать и сказать: "Возьмите меня на TSN работать". Если серьезно, то мой агент действительно не предлагал никаких других вариантов. Я вообще изначально хотел выступать за ЦСКА и просто ждал дня, когда можно будет заключить контракт.

– Неужели вас ни разу не звали после победы в Баффало на молодежном чемпионате мира?

– Только разговоры. Никакой конкретики. Но я бы хотел себя попробовать за океаном.

– Очень странно. Вас же даже приглашали в сборную при Зинэтуле Билялетдинове.

– Но у меня действительно нет ответа на этот вопрос. За все время после того чемпионата мира не было предметного интереса. Может быть, из-за того, что я английский плохо знаю? Шучу, конечно. Но опять же у меня впереди сезон, чтобы показать себя. (Алексей ШЕВЧЕНКО)