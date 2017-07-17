Никита Пивцакин: "В ЦСКА уехал на меньшие деньги, чем были у меня в "Авангарде"

Защитник ЦСКА Никита Пивцакин, продливший контракт с армейцами на год, в интервью "СЭ" рассказал подробности своего ухода из "Авангарда". По его словам, в омском клубе с ним поступили не совсем правильно.

– Я специально проверял, но вы так ни разу и не рассказали, почему покинули "Авангард" на самом деле. Были какие-то намеки, обещание рассказать об этом позже, но никакой правды.

– В последнем сезоне за "Авангард" я получил травму перед плей-офф. Травму довольно тяжелую. Но меня почему-то не отпускали делать операцию, сказали, чтобы я был рядом с командой. Затем, когда я все-таки съездил на операцию и стал восстанавливаться, то меня лишили тренера по физической подготовке. Просто взяли и запретили клубному тренеру со мной работать.

– Почему?

– Не знаю. Видимо, не хотели видеть меня в команде.

– А говорили, что вы просите огромные деньги за новый контракт.

– Я вам сразу скажу, что в ЦСКА уехал на меньшие деньги, чем были у меня в "Авангарде". Дело вообще было не в финансовых условиях.

– Вы ведь каждое лето ездите в Омск. Сколько раз вам задают вопрос, когда вы вернетесь?

– Этим летом мы со Станиславом Калашниковым встречались с болельщиками, поиграли с ними с ними в бильярд, отвечали на вопросы. Конечно, у меня спрашивали, когда же я вернусь. Но все же понимают, что это зависит не от меня, а от руководства. Сейчас клубом управляет совершенно не те люди, что были раньше. Может быть, я когда-нибудь действительно вернусь в "Авангард".

– Вы уезжаете в Омск и во время длинных выходных.

– У меня там все друзья, знакомые. Дешевле съездить к ним, чем перевозить сюда. Ха-ха. На самом деле я очень люблю свой город. В этом году очень удивился, что стали делать дороги.

– Да уж, знаменитые омские дороги.

– Действительно стало гораздо лучше. Хорошо, если бы они зиму пережили, в чем я не уверен. (Алексей ШЕВЧЕНКО)