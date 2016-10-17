Никита Пивцакин: "Сидели и думали, засчитают ли победную шайбу ЦСКА"

Защитник ЦСКА Никита Пивцакин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:2) высоко оценил класс соперника. Он добавил, что волновался, когда судьи просматривали момент с победной шайбой армейцев, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Очень тяжелая игра была сегодня, – сказал Пивцакин. – Хороший соперник, с которым сложно играть. К тому же это мой родной город, поэтому мне было в два раза тяжелей. Настраивался на эту игру, ждал ее. В первом периоде груз с плеч упал. Здорово, что удалось забить третий гол: наброс на ворота, и подставил клюшку Сергей Андронов.

– Какие были мысли в момент видеопросмотра?

– Сидишь и думаешь, засчитают или нет. Времени-то оставалось мало. Если сейчас забили, то проще будет дальше.

– За 10 дней две встречи с "Авангардом". Что можете сказать об этом сопернике?

– Я не играл в первом матче. С трибуны смотрел, конечно, но это совсем другое. "Авангард" классная команда, играет дома хорошо, ведь трибуны гонят вперед. Нам было очень сложно, и я рад, что выиграли.

– Бороду уже к плей-офф отращиваете?

– Нет, просто не бреюсь.