Никита Пивцакин: "С "Магниткой" мне вполне по силам выиграть Кубок Гагарина"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Никита Пивцакин отметил, что будет стараться помочь команде выступить максимально успешно в сезоне. Он также считает, что клубу по силам выиграть Кубок Гагарина.

– Готовы ли дойти до третьего финала Кубка Гагарина в своей карьере?

– Дважды я уже доходил – с "Авангардом" и ЦСКА. Хватит. В третий раз хочу не просто дойти, а уже выиграть Кубок Гагарина! – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Пивцакина. - С "Металлургом" это вполне по силам. Это самый титулованный и сильный клуб в новейшей истории России. Это большой вызов и шанс для меня. Буду стараться помочь "Магнитке" выступить максимально успешно в этом сезоне.

Напомним, 26-летний Пивцакин перешел в "Магнитку" летом. Ранее он выступал за "Авангард" с 2008 по 2015 год, за ЦСКА – с 2015 по 2017 год. В текущем сезоне он провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (5+2) очков.