Никита Пивцакин: "Не скажу, что в ЦСКА мне не доверяют"

Защитник ЦСКА Никита Пивцакин, продливший контракт с армейцами на год, в интервью "СЭ" отметил, что намерен заслужить более долгосрочный контракт. По его словам, других вариантов продолжения карьеры у него не было.

– Знаю, что хоккеисты не очень любят годичные контракты, если, конечно, они не ветераны, у которых каждый сезон на счету. Вы же согласились на короткое соглашение с армейским клубом.

– Для меня этот год очень важен, чтобы доказать и себе, и окружающим, что я хороший хоккеист. Но выбора особого не было. Права на меня принадлежат армейцам, они предложили договор на сезон, и я его принял. Не особо переживаю по поводу срока, хотя, конечно, могли и два предложить. Но мы сошлись на годичном контракте.

– Это же от недоверия?

– Думаете? Я отношусь к этому иначе. Покажу себя – предложат длинный контракт.

– Но еще и новый контракт дали не сразу, а ближе к началу сборов.

– Это техническая деталь. Были переговоры, но сейчас уже все в прошлом.

– Последний сезон у ЦСКА получился довольно скомканным. Но вы, наверное, спокойно отнеслись к смене главного тренера, так как Дмитрий Квартальнов вам не очень-то и доверял?

– Не скажу, что мне не доверяли. Когда я выходил на площадку, то очень старался, но в ЦСКА много защитников и идет постоянная ротация состава. Рассуждать же о том, почему тренера уволили или не уволили, я не могу, так как это не мое дело. Но никаких обид нет.

– Вам объяснили, почему вы не играете?

– Нет. Да и я не просил объяснений. Нужно хорошо работать на тренировках. (Алексей ШЕВЧЕНКО)