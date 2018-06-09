Никита Пивцакин: "Долго не размышлял, сразу согласился на возвращение в "Авангард"

Защитник Никита Пивцакин признался, что долго не раздумывал над предложением "Авангарда". Контракт с ним заключен до 2020 года.

– Мне позвонил лично Максим Сушинский и спросил, что я думаю о переходе в Омск, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Пивцакина. – Разумеется, долго не размышлял, сразу согласился. Я уходил из "Авангарда" по не зависящим от меня причинам и сейчас очень рад вернуться домой, на родину. Здесь мои родные, близкие, друзья.

– Как и где проводите это межсезонье?

– После сезона чуть-чуть передохнул, вернулся в Омск. Пару недель потренировался, съездил в отпуск с семьей, а теперь снова здесь и буду продолжать тренироваться.

– За прошедшее время из защитника оборонительного плана вы превратились в атакующего. Заметили в себе эти перемены?

– Все равно для меня первостепенная задача – оборона. Но подключаться к атакам я всегда любил, даже когда играл в Омске. Мне нравится помогать нападающим, но главное для меня – быть в защите, чтобы команда меньше пропускала.

– Прошедший сезон стал для вас лучшим в карьере по результативности. За счет чего удалось улучшить статистику?

– Это действительно так, я перешел в "Магнитку" и почувствовал доверие тренера. Мне это очень помогло. Я выходил и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах, играл в среднем по 20 минут за матч – думаю, это сказалось. Плюс хорошие партнеры, конечно – об этом свидетельствует статистика.

– В "Авангарде" тоже большие перемены. Какие ожидания у вас от предстоящего сезона и какие цели ставите перед собой?

– Да, я очень рад вернуться еще и потому, что вижу, какая команда строится в Омске. Новое руководство во главе с Крыловым и Сушинским делает все возможное, чтобы вернуть и спортивные результаты, и зрителей на трибуны Арены. И я со своей стороны готов приложить все усилия, чтобы помочь команде в этом. С новым главным тренером я не знаком, но из Магнитогорска в Омск пришли Майк Пелино и Сергей Звягин. С ними мне было комфортно работать, так что я буду рад снова их увидеть. А цель одна – выигрывать! Хочу, чтобы "Авангард" вышел на первое место, как это было раньше, чтобы мы были единым кулаком, все вместе радовали наших болельщиков и побеждали.

– Насколько для вас важно играть в родном городе, перед омскими трибунами?

– В родном городе, конечно, приятно играть, я об этом всегда говорил. Не устану повторять, что омские болельщики – классные, они здорово поддерживают команду! Так что я надеюсь, что в этом сезоне наша команда добьется самых высоких результатов, а болельщики вернутся на трибуны, и стадион будет полностью заполнен. Хочу, чтобы было так.