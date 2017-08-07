Никита Нестеров: "Попасть на Олимпиаду – это самое важное, что может быть в жизни"

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной России Никита Нестеров в преддверии матча с Канадой на Sochi Hockey Open в интервью "Р-Спорт" сообщил о намерении принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам хоккеиста, он приложит все силы, чтобы выиграть Игры-2018.

- Ставите цель сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане? - вопрос Нестерову.

- Конечно, попасть на Олимпиаду – это самое важное, что может быть в жизни, не считая семьи. Передо мной стоит цель поехать в Корею и выиграть Олимпиаду, буду стараться. Но сначала нужно хорошо подготовиться к сезону, хорошо его начать, тогда, надеюсь, заслужу вызов.

- На Кубке мира в прошлом сентябре вы провели всего один матч. Не расстроились?

- Для меня большим событием уже было попадание туда, я же первый раз играл за взрослую сборную. Конечно, хотелось выходить в каждом матче, но в команде были более опытные ребята, ничего страшного.

- В Сочи видели главного тренера сборной России Олега Знарка?

- Да, мы увиделись, поздоровались, но какого-то предметного общения не было, в Сочи Знарок со СКА. Сейчас я должен работать, а там придет время, и мы поговорим с ним о чем-нибудь.