Никита Нестеров: "Марченко? Вернется – будем разговаривать"

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после матча со "Спартаком" (3:0) на Кубке мэра Москвы отметил, что в первых двух периодах команда не совсем понимала, что от нее требуется. Также он посетовал на отсутствие зрителей на трибунах.
– Как конкуренция? Не боитесь, что могут посадить на лавку, если будете плохо играть?
– Буду плохо играть – и посадят. Много народу – надо работать и доказывать. Вот и все.
– Марченко возвращается. Что думаете по этому поводу?
– Вернется – будем разговаривать.
– Майк Кинэн сказал, что СКА в состоянии обыграть команду уровня НХЛ. А ЦСКА способен?
– Будет дисциплина и игровая тактика – и любая команда способна обыграть любую команду из НХЛ.
– Даже "Витязь" или "Югра"?
– Все.
– Сегодня много сил затратили?
– Да, очень много. Без шайбы бегали много. Первые два периода не понимали, что от нас требуется. В третьем начали в хоккей играть, забили голы.
– Как вам стадион на Ходынском поле?
– Хороший.
– Конкурирует с нхловскими аренами?
– Не знаю. Людей нет.
– "Спартак" сильнее прежних соперников?
– Да.
– И СКА, и олимпийской сборной Канады?
– Да. (Ярослав СУСОВ)