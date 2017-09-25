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23:45 | Хоккей — КХЛ

Никита Нестеров: "Игра со "Слованом" пойдет ЦСКА на пользу"


Защитник ЦСКА Никита Нестеров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (3:2) отметил, что армейцы всегда играют до конца. Хоккеист также добавил, что сегодняшняя победа пойдет его команде на пользу.

Все матчи сложные, этот не исключение, думаю, эта игра пойдет нам на пользу, – цитирует ТАСС Нестерова. - Мы играем до конца, прошу прощения у тех, кто ждал овертайма. Было ли давление из-за двух поражений подряд? Все выигрывают и проигрывают – у нас дружная команда, все наладится.

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http://tass.ru/sport/4591420

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