Никита Нестеров: "Долго шел к первой шайбе в КХЛ, партнеры все сделали"

Защитник ЦСКА Никита Нестеров после победы над магнитогорским "Металлургом" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что забросил свою первую шайбу в лиге благодаря партнерам по команде. Он также добавил, что никакой эйфории от победы нет.

– Рад забросить первую шайбу в КХЛ. Долго шел к этому, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Нестерова. – Партнеры все сделали: ребята хорошо сыграли, отобрали шайбу, Сергей Шумаков хорошо отдал.

Следующие шайбы легче пойдут. Да я не думаю об этом. Надо просто играть, стараться выиграть. Если получится – хорошо, не получится – будем работать.



Признание лучшим игроком матча? Я думаю, что не стоит меня выделять. Вся команда играла хорошо. Да, соперник сильный, но мы победили. Никакой эйфории нет, готовимся дальше, впереди тяжелые игры.