Никита Лямкин: "Должны были выиграть в третьем периоде"

Защитник "Ак Барса" Никита Лямкин рассказал о ходе матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (4:3 ОТ). 22-летний российский хоккеист стал автором одной из шайб в этой встрече.

– Тяжелый матч был, но я считаю, что в концовке [третьего периода] мы должны были доводить игру до победы. Непонятный гол, случайный – как-то непонятно залетела шайба. И в третьем периоде у нас было достаточно моментов для того, чтобы забивать четвертую и спокойно доигрывать.

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