Никита Ли перешел из "Спартака" в "Салават"

Нападающий "Спартака" Никита Ли обменян в "Салават Юлаев" на голкипера Павла Хомченко, информирует официальный сайт уфимского клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 21-летний Ли провел за "Спартак" 5 матчей и заработал показатель полезности "-1". Всего в КХЛ он сыграл 62 матча и сделал 4 результативные передачи при полезности "-13".

23-летний Хомченко сезон провел в ВХЛ в составе "Тороса.