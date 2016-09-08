11:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Никита Кучеров может перейти в ЦСКА

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Как стало известно "СЭ", нападающий сборной России Никита Кучеров может подписать контракт с ЦСКА и провести этот сезон в КХЛ. Его переговоры с "Тампа-Бэй" о новом контракте зашли в тупик, нового договора до сих пор нет, а армейская команда как раз заинтересована в усилении нападения, а также в привлечении в команду звезд, особенно после отъезда Александра Радулова и Никиты Зайцева.

При этом у московской команды есть преимущество, так как после ухода Радулова, в клубе есть свободные средства на подписание игроков. Напомним, что сейчас форвард в составе сборной России готовится к Кубку мира в Торонто.

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