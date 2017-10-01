Никита Кучеров: "Лучше бы ЦСКА отдал игроков в аренду. Уровень КХЛ поднялся бы сразу"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в интервью "СЭ" негативно высказался об уровне конкуренции в КХЛ. Нападающий, в прошлом сезоне ставший лучшим российским снайпером прошлой "регулярки" НХЛ, посочувствовал игрокам ЦСКА, которые не попадают в состав армейцев.

– Новый ЦСКА видели? Они стиль сменили, по рельсам больше вроде бы не бегают.

– А что мне ЦСКА? В КХЛ права на меня СКА принадлежат (смеется). Если честно, толком не смотрел, только хайлайты. Но видел фотку: команда играет и еще где-то 15 человек стоит возле борта. Смотрит хоккей, не попав в состав. Жалко стало ребят. Там много хороших парней, которые не только могут играть в КХЛ, но и быть лидерами в других клубах. Вместо этого они сидят в запасе. У них парень хороший есть – Кузьменко. А тут смотрю – его в ВХЛ отправили. Очень талантливый игрок и вдруг в "Вышке". Я бы ему посоветовал в НХЛ ехать, чем там сидеть. Мне кажется, у него тут очень хорошо получилось бы. Не понимаю, что у них там за ротация состава. Почему одни играют, а другие нет.

– Пытаются всем давать игровую практику.

– Тяжело же так. Один матч в составе, два – не в составе, то есть ни практики нормальной, ни необходимой уверенности. Вместо того, чтобы играть, продумывать ходы, ты стараешься просто не делать ошибок. Потому что ошибешься и будешь переживать, что тебя "посадят". Лучше б в аренду часть ребят отправили. Другие команды усилили бы. И уровень КХЛ поднялся бы сразу. Зачем держать 15 человек за бортом, если можно усилить еще пять клубов? А то толку от чемпионата, если одни без проблем обыгрывают других. Мне тяжело говорить, я же не вижу, что и как происходит, но понятно, что таким командам, как "Амур" или "Спартак", приходится очень сложно. И мне их жалко, потому что им не хватает как раз таких вот игроков, сидящих в запасе у ЦСКА. Которые, играя за них, и сами развивались бы, и лигу с клубами делали сильнее.

Полная версия интервью Никиты Кучерова