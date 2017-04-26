Никита Кучеров: "ЦСКА играл в совершенно ужасный хоккей, мне жалко хоккеистов"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров жестко оценил игру родного ЦСКА. По словам лучшего россиянина в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17, армейцы играли в непривлекательный хоккей.

– За своим старым другом Никитой Гусевым удавалось следить в этом сезоне?

– Я иногда смотрел хайлайты матчей с участием СКА. В регулярке не все – а в плей-ффф старался следить за каждой игрой. Помимо Гусева смотрел за тем, как играет в ЦСКА Игорь Ожиганов. Было не принципиально, кто выиграет. Главное, чтобы мои друзья хорошо себя проявили. У них все получалось.

– За ЦСКА, в котором когда-то сами играли, не следили?

– Нет, команда играла в совершенно ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там выступают. Рад только за Ожиганова, Игорь закрепился и играет важную роль.

– Выходил ли на вас ЦСКА в прошлое межсезонье, когда вы еще не подписали новый контракт с "Тампой"?

– Нет, я такой вариант даже не рассматривал.