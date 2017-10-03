Никита Гусев: "Забил четыре - спасибо партнерам"

Нападающий СКА Никита Гусев, оформивший покер в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (6:1), подчеркнул, что не испытывает особых чувств от количества забитых голов. Он также добавил, что команда не считает число выигранных встреч.

Отметим, что санкт-петербургский клуб одержал 16 побед на старте сезона.

– Есть ли какие-то особые эмоции от покера?

– Нет. Каждый гол сам по себе приятен, конечно, – приводит официальный сайт СКА слова Гусева. - Забил четыре – спасибо партнерам.

– Было ли волнение в первом периоде, что "Локомотив" может забрать эту игру?

– "Локомотив" хорошо начал, забил нам гол. Но здорово, что мы смогли забросить две быстрые шайбы, и потом уже начали играть в свою игру, дальше все пошло хорошо.

– Вы выводили Плотникова на бросок, важно было, чтобы он забросил?

– Мы хотели, чтобы Сергей забил, у него много моментов, но не получалось забросить. Мы довольны.

– Вы не слишком радостны. Но ведь все-таки покер, первый в КХЛ для вас?

– Да, конечно, первый. Не знаю, может быть, сейчас отдохну – придет и радость. Тяжелая игра была.

– После 16 побед как команда настраивается?

– Неважно, сколько мы выиграли. Мы выходим на каждый матч и хотим его выиграть, так что настрой всегда одинаковый – только на победу.

– Олега Знарка на пресс-конференции спросили, способны ли армейцы выиграть все матчи в этом сезоне.

– Молодцы, что спросили.

– Теперь этот вопрос вам.

– Я не знаю.

Покер Гусева в матче "Локомотив" - СКА. Видео