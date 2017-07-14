Никита Гусев: "Впереди Олимпиада, чемпионат мира. Хочу доказать, что нужен сборной России"

Нападающий Никита Гусев, подписавший новый контракт со СКА, отметил, что он продолжает развиваться, а предстоящий год будет очень важным для него.

- Хотел бы поблагодарить клуб за предложение нового контракта, - цитирует Гусева официальный сайт СКА. - Мне нравится играть в Петербурге – у нас прекрасная команда, замечательные болельщики, красивый город. В прошлом сезоне мы стали чемпионами России, выиграли Кубок Гагарина. В этом году задача – защитить эти титулы, и я счастлив, что смогу помочь команде добиваться этих целей.

- У вас был еще год контракта в СКА, а новое соглашение истекает летом 2019 года.

- Меня все устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрок. Предстоящий сезон будет очень важным как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Впереди Олимпиада, чемпионат мира. Хочу доказать, что нужен национальной команде, а потом достойно выступить на этих турнирах.

- У вас точно будут новые партнеры по звену.

- Это предстоит решать тренерскому штабу. А моя задача – правильно реагировать на их доверие и приносить пользу команде с любыми партнёрами, в каждой игре.